Через удари РФ "Нафтогаз" втратив частину видобутку – Корецький

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз має імпортувати додаткові обсяги газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, пише "Інтерфакс-Україна"

"На жаль, балістика принесла серйозні руйнування… Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсовувати, як і минулого року, імпортними обсягами", – сказав Корецький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, з початку 2026 року РФ здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти групи "Нафтогаз", переважно газовидобутку, останні атаки відбуваються вже п'ять днів поспіль.

Корецький також зазначив, що найближчим часом "Нафтогаз" відновить газопостачання абонентам, які залишилися без нього внаслідок атаки (за даними ЗМІ, без палива перебувають 3,5 тис. абонентів).

Глава компанії також висловив співчуття з приводу загибелі внаслідок атаки трьох співробітників "Нафтогазу" та двох працівників ДСНС.

Після завершення тривоги повернулися на об'єкт, аби мінімізувати наслідки атаки, але РФ вдарила балістичними ракетами.

За його словами, більшість поранених перебувають у лікарні, деякі вже залишили її.

Вночі проти 5 травня внаслідок ворожої атаки по обʼєктах "Нафтогазу" загинуло 3 працівників та 2 рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

Напередодні голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що чотири людини загинули та ще 31 постраждала внаслідок російського комбінованого удару по Полтавщині вночі 5 травня.

Двоє рятувальників загинули та ще 23 постраждали внаслідок повторного ракетного удару по об'єкту на Полтавщині, де вони гасили масштабну пожежу, спричинену першим ворожим ударом.

Інтенсивність ворожих атак на інфраструктуру "Нафтогаза" зростає: за добу 4 травня росіяни атакували п'ять об'єктів групи компаній у Сумській та Харківській областях, на них виникли пожежі.