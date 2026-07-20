Ціни на газ у Європі повернулися до рівнів початку війни в Ірані

Ціни на СПГ в Європі зросли до рівнів початку війни в Ірані

Вартість природного газу в Європі 20 липня вперше за чотири місяці перевищила 60 євро за МВт-год. на тлі нової ескалації між США та Іраном і ризиків для постачання газу через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані біржі ICE.

Скраплений природний газ (СПГ) з доставкою в серпні на хабі TTF у Нідерландах під час ранкових торгів на ICE короткочасно подорожчав до 60,52 євро за МВт-год., або приблизно 740 дол. за тис. куб. м.

Пізніше котирування скоригувалися до 59,1 євро за МВт-год., залишившись приблизно на 3% вищими за рівень попереднього торгового дня.

Основним чинником зростання стало відновлення бойових дій на Близькому Сході. США поновили блокаду іранських портів та завдали нових ударів по території Ірану.

Тегеран у свою чергу атакував сусідні країни й судна поблизу Ормузької протоки. Це знову різко скоротило судноплавство цим ключовим енергетичним маршрутом.

За даними Kpler, імпорт СПГ до Європи у липні може скоротитися до близько 9,5 млрд кубометрів. У липні 2025 р. регіон імпортував 12 млрд куб м. – річне скорочення може становити близько 2,5 млрд куб. м.

Додатковий тиск створюють низькі запаси газу. Станом на 14 липня європейські сховища були заповнені на 52,8%, більш ніж на 10 відсоткових пунктів менше, ніж рік тому.

Темпи закачування відстають від показників 2025 р. та середнього рівня за десять років.

Водночас літні контракти торгуються дорожче за зимові. У середньому різниця на 17 липня становила 2,4 євро за МВт-год.

Така структура ринку зменшує комерційну зацікавленість трейдерів у закачуванні газу до сховищ і посилює ризики для підготовки Європи до зими.

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Нагадаємо:

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.