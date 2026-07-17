250-та атака на Нафтогаз з початку року: РФ з самого ранку б'є по об’єкту на Харківщині

Росія атакувала об'єкти Нафтогазу 250 разів з початку року

З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Це вже 250-та атака на об'єкти Нафтогазу з початку 2026 року. У середньому це 1,26 атаки на компанію на добу.

У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники об'єкту перебувають в укриттях. З працівників ніхто не постраждав.

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Нагадаємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.