250-та атака на Нафтогаз з початку року: РФ з самого ранку б'є по об’єкту на Харківщині
Росія атакувала об'єкти Нафтогазу 250 разів з початку року
Фото: Нафтогаз
З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об'єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Це вже 250-та атака на об'єкти Нафтогазу з початку 2026 року. У середньому це 1,26 атаки на компанію на добу.
У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники об'єкту перебувають в укриттях. З працівників ніхто не постраждав.
Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо, оскільки загроза повторних ударів зберігається.
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Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.