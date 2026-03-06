Сховища забиті: Кувейт почав згортати видобуток нафти

Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких нафтових родовищах після того, як у країни закінчилося місце для зберігання нафти, яку не вдається вивезти.

Про це повідомила Wall Street Journal джерела, пише Reuters.

За даними видання, країна — один із засновників Організації країн-експортерів нафти — обговорює подальше обмеження видобутку та потужностей нафтопереробки до рівня, який потрібен лише для покриття внутрішнього споживання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що три провідні економіки Близького Сходу розглядають варіанти призупинення виконання інвестицій в інші країни у зв'язку з продовженням воєнної кампанії США та Ізраїлю проти Тегерана.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Війна на Близькому Сході може обвалити світову економіку, адже усі країни Перської затоки зупинять виробництво вуглеводнів і ціни на нафту зростуть до 150 доларів за барель.

Ціни на нафту різко зросли до понад $90 після того, як міністр енергетики Катару попередив, що очікує, що всі експортери нафти й газу в Перській затоці можуть зупинити видобуток уже за кілька днів.