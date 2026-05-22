В ОАЕ заявили, що наближається кінець епохи нафти: країна максимізує видобуток

Рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з Організації країн – експортерів нафти готувалося три роки і ґрунтується на думці, що світ близький до кінця ери вуглеводнів.

Про це пише Reuters із посиланням на старшого радника президента ОАЕ Анвара Гаргаша.

Такі прогнози означають, що країні потрібно максимізувати доходи від нафти, поки це можливо.

Вихід ОАЕ з ОПЕК відбувся головним чином тому, що квоти організації на видобуток утримували нафтопромисловість країни значно нижче реальних потужностей.

У найближчій перспективі це рішення навряд чи вплине на ринок через фактичне закриття Іраном Ормузької протоки, але воно може мати значний вплив на контроль ОПЕК над поставками, коли потоки нафти нормалізуються.

"Ми бачимо, що ми близькі до своєрідного завершення вуглеводневої ери. І, як наслідок, якщо ми можемо виробляти та генерувати дохід і використовувати цей дохід для інвестицій в інші галузі, саме це нам і слід робити." – каже Гаргаш.

Виробнича потужність ОАЕ становить 4,85 млн барелів на день. Країна планує збільшити її до 5 млн барелів до 2027 року. Безпосередньо перед виходом з ОПЕК її цільовий показник виробництва був ближчим до 3,5 млн барелів на добу.

Генеральний директор державної нафтової компанії ADNOC Султан аль-Джабер заявляв, що ОАЕ продовжуватимуть бути відповідальною та стабілізуючою силою на енергетичних ринках.

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.

Також ОАЕ таємно возять нафту через Ормузьку протоку, вимикаючи системи визначення місцезнаходження на танкерах.

Новий нафтопровід ОАЕ West-East Pipeline, який має вивести додаткові обсяги експорту в обхід Ормузької протоки, завершений приблизно на 50% і має запрацювати у 2027 році.