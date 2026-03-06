Катар прогнозує повну зупинку нафтоекспортеру країнами Перської затоки

Війна на Близькому Сході може обвалити світову економіку, адже усі країни Перської затоки зупинять виробництво вуглеводнів і ціни на нафту зростуть до 150 доларів за барель.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі

Слідом за Катаром усі країни Перської затоки почнуть зупиняти виробництво вуглеводнів, що підштовхне ціни на нафту до $150 за барель, зазначив він.

За його словами, навіть якщо війна завершиться негайно, Катару знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців, щоб повернутися до нормального циклу постачання.

"Ми очікуємо, що усі, хто ще не оголосив форс-мажор, зроблять це впродовж наступних кількох днів, якщо ситуація триватиме. Усі експортери в регіоні Перської затоки будуть змушені оголосити форс-мажор", – сказав аль-Каабі.

"Якщо вони цього не зроблять, у певний момент їм доведеться юридично нести відповідальність за невиконання зобов'язань, і це вже їхній вибір", – пояснив він.

Міністр заявив, що якщо війна триватиме кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі. Ціни на енергію для всіх зростуть. Виникне дефіцит деяких товарів, почнеться ланцюгова реакція зупинок підприємств, які не зможуть постачати продукцію.

"Це призведе до обвалу економік по всьому світу. Якщо війна триватиме ще кілька тижнів, економічне зростання постраждає", – пояснив аль-Каабі.

Ціни на енергоносії підвищаться для всіх, виникне дефіцит деяких продуктів, заводи не зможуть забезпечувати поставки.

Офшорні операції Катару не зазнали пошкоджень під час нинішнього конфлікту, проте наслідки збитків для наземних об'єктів все ще оцінюються, і незрозуміло, скільки часу знадобиться на ремонт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що три провідні економіки Близького Сходу розглядають варіанти призупинення виконання інвестицій в інші країни у зв'язку з продовженням воєнної кампанії США та Ізраїлю проти Тегерана.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.