"Молимося, щоб нас не вбило": Іран ускладнив вихід з Ормузу 20 тисяч моряків

Публікація Іраном нової мапи, на якій він заявляє контроль над Ормузькою протокою, ризикує продовжити й без того виснажливі випробування для тисяч моряків, заблокованих на суднах у Перській затоці.

Понад 20 тис. моряків застрягли приблизно на 2 тис. суден у затоці. Багато хто з них не може зійти з корабля, не має достатніх запасів їжі та прісної води й боїться невизначеного майбутнього в морі в зоні війни.

Моряки, з якими Reuters спілкувався останніми тижнями, описували важкі умови й тривогу, а федерація, що їх представляє, попереджає про критичну ситуацію.

"Єдине, що ми тут робимо, — плануємо, як провести ніч, і молимо Бога, щоб у нас не влучили під час атаки", — сказав телефоном індійський моряк Салман Сіддікі зі свого заблокованого судна минулого місяця.

Три супертанкери з 6 млн барелів нафти для азійських ринків пройшли через Ормузьку протоку після того, як понад два місяці чекали в Перській затоці.