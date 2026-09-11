Бізнес відбудовує 80% АЗС, атакованих РФ – експерт

Близько 80% автозаправних станцій, атакованих росіянами, відновлюється, тому ворог не впливає такими ударами на ринок, ідеться виключно про тероризування мирного населення.

Про це у Facebook написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Маємо удари по АЗС. Більш того, схоже, що перелік київських станцій, по яких який начебто готуються атаки, що з'явився напередодні цих самих атак, схоже, справжній. Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій", – зазначив він.

Нічого нового в тактиці росіян немає, вона така ж, як у Сумах, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, зазначив Куюн. "Відмінність в тому, що в столиці ще немає ФПВ, "молній" та КАБів. Сенс цих атак по АЗС один – терор", – зауважив директор "Консалтингової групи А-95".

"За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього", – написав він у соцмережі.

"За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, в Київській області – 529. Тобто, сумарно 800 АЗС. Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться", – вважає Куюн.

Найважливішим питанням є безпека. У східній частині України АЗС облаштовують сітками і сталевими "мангалами", але проти шахедів захисту нема, зауважив він.

"Днями бачив, як на одеській трасі на ОККО за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. Такі вже є на UPG на Окружній дорозі, у Ворзелі є на AMIC. В прифронтових регіонах їх вже встановлюють десятками. Вочевидь, скоро вони масово з'являться і в столиці", – написав Куюн у Facebook.

Нагадаємо:

У Дніпровському та Оболонському районах Києва 11 вересня зафіксували влучання в автозаправні станції.

До того 10 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Голосіївському районі Києва, 4 людини постраждали.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив, що атакуючи паливну інфраструктуру та порти на півдні України, росіяни зменшують канали постачання пального та збільшують тиск на кордони, через які збільшується імпорт пального.