В Украине отменили штрафы для АЗС, которые не будут смешивать бензин со спиртом

Верховная Рада отменила штрафы, предусмотренные для сетей АЗС за недодачу 5% биоэтанола в топливо.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Соответствующую правку внесли в законопроект №13134, который парламент 18 июня принял в целом.

Штрафы за это нарушение применяться не будут до конца года. Наказание вернут с 1 января 2026 года.

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Напомним:

С 1 мая все АЗС в Украине должны добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол, не менее 5%.

Переход украинских АЗС на бензин из-за обязательного добавления биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.

В мае существенно вырос импорт премиум-топлива, в который не надо добавлять спирт. Одна из причин - часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый (А-98/100).