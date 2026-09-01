"Фантоми" повернулися на дороги України: за перший день винесли понад 800 штрафів

"Фантоми" за перший день роботи зафіксували 810 порушень

31 серпня за результатами роботи "фантомних патрулів" у Києві та Київській області винесено 810 постанов за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В першу чергу йдеться про перевищення обмежень швидкості.

На дорогах Києва та області працює лише три "фантомних патрулі". У майбутньому їх кількість зросте.

Нагадаємо:

У червні повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.