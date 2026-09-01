Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

"Фантоми" повернулися на дороги України: за перший день винесли понад 800 штрафів

Семен Рубан — 1 вересня, 10:40
Фантоми повернулися на дороги України: за перший день винесли понад 800 штрафів
"Фантоми" за перший день роботи зафіксували 810 порушень
Фото: Олександр Білошицький

31 серпня за результатами роботи "фантомних патрулів" у Києві та Київській області винесено 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. 

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В першу чергу йдеться про перевищення обмежень швидкості.

На дорогах Києва та області працює лише три "фантомних патрулі". У майбутньому їх кількість зросте.

Читайте також
Камери – це ще не все. Як автофантоми будуть ловити порушників

Нагадаємо:

У червні повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.

транспорт штрафи дороги

дороги

"Фантоми" повернулися на дороги України: за перший день винесли понад 800 штрафів
Розкрадання на ремонті доріг: судитимуть ексголову Дніпропетровської ОДА
Мільярдні підряди на ремонт доріг на Дніпропетровщині віддали без конкуренції

Останні новини