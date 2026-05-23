Після атаки безпілотників у Новоросійську РФ горить нафтовий термінал

У Новоросійську Краснодарського краю РФ внаслідок атаки безпілотників загорівся нафтовий термінал.

Джерело: оперштаб Краснодарського краю РФ у соцмережах, Astra, інші пабліки

Деталі: Росіяни традиційно повідомляють, що сталася пожежа на території нафтобази сталася нібито внаслідок "падіння уламків безпілотника".

Дослівно з повідомлення оперштабу: "Постраждалих немає. Загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Також уламки безпілотників впали на території паливного терміналу".

Деталі: Пізніше в оперштабі повідомили про нібито двох постраждалих.

Російські пабліки інформували, що після начебто "української атаки" в Новоросійську спалахнула пожежа.

Згідно з OSINT-аналізом Astra, ймовірно, горить перевалочний комплекс "Шесхаріс".

Довідково: Перевалочний комплекс "Шесхаріс" — це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, що входить до структури АТ "Чорномортранснафта" (ПАТ "Транснафта"). Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

Оновлено: Пізніше Astra зазначила, що згідно з її OSINT-аналізом горить нафтобаза "Грушова балка".

У повідомленні додали, що ПК "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів ПАТ "Транснефть" у Краснодарському краї. Перевалочний комплекс включає два промислові майданчики — "Грушова" та "Шесхаріс", розташовані за 12 км один від одного.

Нагадаємо: В ніч на 2 березня в Новоросійську спалахнула велика пожежа на нафтовому терміналі "Шесхаріс" в результаті атаки дронів-камікадзе. Пізніше Міноборони України підтвердило атаку на термінал.

Увечері 6 квітня у Новоросійську РФ знову повідомили про атаку БпЛА.