Індія урізала газ для промисловості на тлі зупинки видобутку в Катарі через Іран

Індійські компанії скоротили постачання природного газу промисловості, готуючись до жорсткішого балансу на тлі ризику зменшення поставок із Близького Сходу після того, як провідний виробник Катар зупинив виробництво.

Про це агентству Reuters повідомили чотири галузеві джерела, обізнані із ситуацією.

У понеділок Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу, тоді як Іран продовжив завдавати ударів по країнах Перської затоки у відповідь на удари Ізраїлю та США по ньому. За даними джерел, атаки також зупинили перевезення нафти й газу через Ормузьку протоку, що підштовхнуло світові ціни на енергоносії та вартість перевезень.

Індія, четвертий за величиною покупець скрапленого газу у світі, значною мірою залежить від Близького Сходу в імпорті.

Найбільший імпортер скрапленого газу Petronet LNG Ltd повідомив GAIL (India) — провідній компанії з продажу газу — та інші компанії про зниження поставок, розповіли двоє джерел.

Індія є найбільшим клієнтом Abu Dhabi National Oil Company зі скрапленого газу та другим за величиною покупцем катарського скрапленого газу.

GAIL та Indian Oil Corp, за словами одного з джерел, пізно ввечері в понеділок повідомили клієнтів про скорочення постачання газу.

Скорочення становлять від 10% до 30%, зазначили двоє джерел.

За словами джерел, обсяги урізали до мінімальних обов'язкових рівнів відбору, які мають захистити постачальників від штрафів з боку клієнтів відповідно до умов контрактів.

GAIL, Petronet і IOC не були одразу доступні для коментаря. Джерела відмовилися називати себе, оскільки не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.

Щоб компенсувати дефіцит скрапленого газу, компанії, зокрема IOC, GAIL та Petronet LNG, планують оголосити тендери на спотові закупівлі, сказали двоє джерел. Водночас спотові ціни, фрахт і страхові витрати різко зросли.

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.