Катар планує відновити роботу найбільшого у світі заводу газу – Bloomberg

Катар відновить роботу найбільшого у світі заводу СПГ після перемир'я з Іраном

Катар залучає інженерів та робітників з метою відновлення виробництва на найбільшому у світі заводі з виробництва газу після укладення перемир'я у війні на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Завод у Рас-Лаффані не працює з початку березня, що спричинило глобальний дефіцит поставок газу. Його загальна потужність становить 77 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

Покращення умов безпеки дозволяє вести обмежену діяльність, і на об'єкті проводяться необхідні ремонтні роботи перед запуском.

Частина виробництва може почати відновлюватися в найближчі дні, хоча поки що незрозуміло, як швидко воно зможе набрати обертів, а для повернення до значних обсягів виробництва необхідний вільний прохід суден через Ормузьку протоку.

Водночас, зважаючи на нові удари Ірану по країнах Перської затоки, Катар може відкласти свої плани з відновлення роботи заводу.

Раніше Іран пошкодив об'єкти, які забезпечують близько 17% потужностей скрапленого природного газу Катару, а їх відновлення триватиме до п'яти років.

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних переговорах, назвав цю угоду "крихким перемир'ям".