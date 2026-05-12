Газовози біля Катару масово зникають з радарів після нових вказівок влади

Катар просить газовози біля свого головного експортного хабу скрапленого природного газу вимикати транспондери, що, схоже, вже спричинило велику хвилю суден, які зникають із радарів по всій Перській затоці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цього тижня суднам у порту Рас-Лаффан, на якорних стоянках і в портових водах дали вказівку вимкнути автоматичну систему ідентифікації AIS. Один зі співрозмовників сказав, що це є заходом безпеки.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, щонайменше дев'ять газовозів, які стояли на якорі біля Катару, припинили передавати сигнали з 11 травня. Для ринку СПГ це незвичний крок, оскільки в цій галузі суднам зазвичай рекомендують не вимикати сигнал, щоб уникати зіткнень з іншими кораблями.

Експортери енергоносіїв у Перській затоці дедалі частіше приховують місце перебування своїх танкерів через посилення безпекових ризиків, оскільки конфлікт на Близькому Сході триває вже третій місяць.

Раніше Bloomberg повідомляло, що щонайменше два танкери, які завантажилися на терміналі Das Island компанії Abu Dhabi National Oil Co., також вимкнули сигнали, щоб вивезти вантажі через Ормузьку протоку.

Ормузька протока фактично залишається закритою, поки США та Іран не можуть досягти мирної угоди. Обидві сторони по суті підтримують блокаду водного шляху, через який зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок СПГ.

Судна й далі стикаються з ризиками для безпеки. Нещодавно вантажне судно в катарських водах стало ціллю дрона, що спричинило невелику пожежу.

Попередні атаки також вражали великі експортні об'єкти СПГ у Катарі, які можуть потребувати роки для повного відновлення.