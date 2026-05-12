Індія відмовилася від санкційного газу РФ попри дефіцит
Індія відмовилася від пропозиції Росії купити партії скрапленого природного газу, які підпадають під санкції США, попри дефіцит, спричинений напругою на Близькому Сході.
Про це Reuters повідомили два джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією.
Через це танкер, що прямував до Індії, завис у невизначеності, тоді як переговори щодо дозволених вантажів тривають.
Ця позиція показує, як третій у світі імпортер і споживач нафти намагається втримати баланс між потребою в енергоносіях і небажанням брати санкційний СПГ, який важче приховати і який несе вищі комплаєнс-ризики.
Небажання Індії приймати такий вантаж залишило без розвантаження партію СПГ із російського заводу Portovaya в Балтійському морі, який перебуває під санкціями США.
У середині квітня судно вказувало Індію як пункт призначення, але тепер опинилося в підвішеному стані. За словами одного з джерел, вантаж відстежили, попри документи, які нібито показували його як неросійський.
Reuters ще в середині квітня повідомляло з посиланням на дані LSEG, що танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубометрів прямував до LNG-термінала Даhej на заході Індії. Тепер, за даними LSEG, судно перебуває поблизу вод Сінгапуру і не транслює жодного пункту призначення.
Нагадаємо:
15 квітня 2026 року стало відомо, що партія скрапленого природного газу з російського заводу "Портовая" на Балтійському морі, що перебуває під санкціями США, прямував до Індії.