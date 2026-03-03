На Тайвані залишилося газу до кінця березня: острів шукає термінову заміну

Тайвань шукає альтернативних постачальників після зупинки експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Катару через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тайвань імпортував близько 34% від свого запасу СПГ з Катару, який наразі зупинив виробництво газу через удари Ірану.

За даними агентства, острів має достатні запаси СПГ, аби протриматися до кінця березня без додаткового імпорту. Проте в умовах невизначеності термінів, у які Катар зможе відновити експорт, Тайбей змушений шукати альтернативи.

Так, наприклад, острів може почати закуповувати газ із США чи Австралії та вести перемовини про взаємодопомогу з іншими східноазійськими імпортерами СПГ, такими як Японія чи Південна Корея.

Також Тайвань планує збільшити імпорт газу з США до 15-20% до 2029 року.

Нагадаємо:

На тлі зупинки поставок з Катару європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.