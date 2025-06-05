В Міненерго пояснили, чому РФ не зможе безпечно перезапустити Запорізьку АЕС

Росія не може забезпечити відновлення безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС, а заявами про відповідні наміри просто намагається шантажувати Україну і міжнародну спільноту.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко, повідомляє видання Еxpro.

Він нагадав, що 28 травня Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні спрямувало Секретаріату МАГАТЕ ноту із засудженням намірів РФ щодо можливого підключення і будівництва ліній, які могли б з’єднувати енергосистему Росії із ЗАЕС.

"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться.

Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", – зазначив Юрій Шейко.

Заступник міністра енергетики України наголосив, що в окупантів немає "ні запасних частин, ні матеріалів, вони не знають як ремонтувати, здійснювати технічне обслуговування, як експлуатувати його".

Наразі ЗАЕС продовжує отримувати електропостачання від енергосистеми України.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що Росія має намір перезапустити та експлуатувати окуповану нею Запорізьку АЕС, попри ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Водночас в МАГАТЕ запевнили, що ознак того, що Росія готується перезапустити Запорізьку атомну електростанцію в Україні, наразі немає.