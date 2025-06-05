В Минэнерго объяснили, почему РФ не сможет безопасно перезапустить Запорожскую АЭС

Россия не может обеспечить восстановление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко, сообщает издание Ехрго.

Он напомнил, что 28 мая Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене направило Секретариату МАГАТЭ ноту с осуждением намерений РФ относительно возможного подключения и строительства линий, которые могли бы соединять энергосистему России с ЗАЭС.

"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся.

Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил Юрий Шейко.

Заместитель министра энергетики Украины отметил, что у оккупантов нет "ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать, осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его".

Сейчас ЗАЭС продолжает получать электроснабжение от энергосистемы Украины.

Напомним:

Ранее стало известно, что Россия намерена перезапустить и эксплуатировать оккупированную ею Запорожскую АЭС, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров.

Строительство линий электропередач от Запорожской АЭС к другим временно оккупированным территориям продолжается. В Мариупольском районе Донецкой области зафиксировали новую магистраль.

В то же время в МАГАТЭ заверили, что признаков того, что Россия готовится перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока нет.