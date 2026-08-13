Часті блекаути зношують обладнання на ЗАЕС: це створює ризики – Енергоатом

Енергоатом розповів про ризики частих блекаутів на ЗАЕС

Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС.

Про це пише Енергоатом.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них – лише протягом семи з половиною місяців 2026 року.

Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує станцію переходити на резервні джерела – дизельні генератори.

"Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення", – каже керівник Енергоатома Павло Ковтонюк.

Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії.

В Енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС.

Нагадаємо:

Крайній блекаут на ЗАЕС стався 4-го серпня. Станція близько години працювала на дизель-генераторах.

24 липня обстріли в Енергодарі та на його околицях призвели до зупинки водопостачання в місті та на території ЗАЕС.