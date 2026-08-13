Часті блекаути зношують обладнання на ЗАЕС: це створює ризики – Енергоатом
Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС.
Про це пише Енергоатом.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них – лише протягом семи з половиною місяців 2026 року.
Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує станцію переходити на резервні джерела – дизельні генератори.
"Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення", – каже керівник Енергоатома Павло Ковтонюк.
Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії.
В Енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС.
Нагадаємо:
Крайній блекаут на ЗАЕС стався 4-го серпня. Станція близько години працювала на дизель-генераторах.
24 липня обстріли в Енергодарі та на його околицях призвели до зупинки водопостачання в місті та на території ЗАЕС.