Чи запускає Росія Запорізьку АЕС? В МАГАТЕ дали відповідь

Ознак того, що Росія готується перезапустити Запорізьку атомну електростанцію в Україні, наразі немає.

Про це повідомив представник МАГАТЕ, пише агентство Reuters.

Запорізька АЕС, яка наразі перебуває під контролем Росії, є найбільшою атомною станцією в Європі. Усі шість її реакторів зупинені через бойові дії поблизу.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак активної підготовки до перезапуску станції", — сказав представник МАГАТЕ на умовах анонімності.

Український чиновник у середу повідомив, що Київ звернувся з офіційним протестом до МАГАТЕ через повідомлення про те, що Росія будує лінії електропередач, аби підключити станцію до власної енергосистеми.

Посол України при МАГАТЕ Юрій Вітренко в коментарі "Укрінформу" заявив, що Київ розцінює будь-які спроби Росії підключити захоплену станцію до своєї мережі як грубе порушення міжнародного права та суверенітету України.

У вівторок New York Times із посиланням на нову доповідь Greenpeace повідомила, що Росія будує понад 80 км ліній електропередач між окупованими Маріуполем і Бердянськом.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю Reuters заявив, що запуск одного з шести реакторів станції може стати можливим протягом кількох місяців після встановлення сталого перемир’я, яке наразі залишається недосяжним.

Однак для цього потрібно буде відновити обсяги води та зовнішнього електропостачання. Особливе занепокоєння викликає нестача води після того, як у 2023 році було зруйновано дамбу Каховського водосховища — основного джерела води для станції.

Після цього на Запорізькій АЕС пробурили свердловини, які забезпечують достатній обсяг води для охолодження палива в умовах зупинки реакторів. Проте цього недостатньо для охолодження у разі запуску реакторів.

"Станція втратила своє головне джерело охолоджувальної води, тому система не може працювати так, як була спроєктована", — зазначив представник МАГАТЕ.

"Під час роботи станції споживання води в десятки разів більше, ніж під час холодної зупинки. Ми не бачимо простого чи швидкого вирішення цієї проблеми", — додав він.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що Росія має намір перезапустити та експлуатувати окуповану нею Запорізьку АЕС, попри ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

За інформацією колишнього радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією.

На іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею.