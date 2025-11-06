Заволодіння майном пароплавстрва на 80 мільйонів гривень: справу скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу заволодіння майном ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на понад 80 млн грн.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської обласної ради вирішили привласнити ліхтери (різновид баржі), що належали ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". У подальшому вони планували побудувати з них більші за розміром і місткістю баржі та використовувати їх у власних комерційних цілях.

"До реалізації схеми вони залучили трьох фізичних осіб і тодішнього керівника ПрАТ "УДП". Останній уклав з підконтрольною депутатам компанією договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн грн", – говориться у повідомленні.

"Коли ж у директора УДП сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн", – розповідає НАБУ.

Надалі 32 ліхтери перегнали до Туреччини, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.

У межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі, вартість яких наразі перевищує 150 млн грн, на які наклали арешт та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо:

У січні 2024 року НАБУ і САП спільно із Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру шести особам, яким інкримінують крадіжку 32 державних барж ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на понад 80 млн грн у 2017-2018 роках.

У січні цього року Кабінет міністрів погодив призначення на посаду в.о. генерального директора "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Олега Мудраченка. Гендиректора УДП Дмитра Москаленка після трьох років роботи було звільнено з посади.

Раніше ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вирішило продати шість суховантажних суден як непрофільних активів.

Аукціон із продажу шести морських суден Українського дунайського пароплавства (УДП) не відбувся через відсутність учасників.

Минулого року суд Відня відмовив представникам РФ, які багато років вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство з будівель в центрі австрійської столиці.