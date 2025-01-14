Кабмін призначив нового керівника Дунайського пароплавства

Кабінет міністрів погодив призначення на посаду в.о. генерального директора "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Олега Мудраченка.

Про це йдеться в розпорядженні №24-р від 10 січня 2025 року, оприлюдненому на сайті Кабміну.

"Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку громад та територій щодо тимчасового покладення виконання обов’язків генерального директора приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" на начальника відділу технічного обслуговування технічного департаменту Мудраченка Олега Леонідовича", - повідомляється в розпорядженні.

Нагадаємо:

Гендиректора УДП Дмитра Москаленка після трьох років роботи було звільнено з посади. Кабмін припинив контракт із ним 10 січня, призначивши в.о. гендиректора головного інженера Мудраченка, який працює в пароплавстві з квітня 2020 року.

До цього він працював у керівництві Кілійського суднобудівно-судноремонтного заводу.