Рівненського посадовця за хабар засуджено до 9 років позбавлення волі

Заступника голови Рівненської облради, який отримав півмільйона гривень хабара, засуджено до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

7 травня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок заступнику голови Рівненської обласної ради.

За даними Центру протидії корупції, ідеться про заступника голови Рівненської облради Сергія Свисталюка.

Він був обраний за списками від Радикальної партії Олега Ляшка. У Верховній Раді попереднього скликання Свисталюк був помічником Андрія Лозового.

Його викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань, нагадує НАБУ.

Суд визнав посадовця винуватим у вчиненні злочинів і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Також його позбавлено права обіймати посади, повʼязані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки.

У посадовця конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

НАБУ розповідає, що у 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував.

Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.

У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області, встановлено, що у 2022–2023 роках за свої "послуги" посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже півмільйона гривень.

