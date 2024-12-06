Дунайське пароплавство продає морський флот: неможливо конкурувати з приватниками

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вирішило продати шість суховантажних суден як непрофільних активів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ключовий сегмент УДП - вантажні річкові перевезення. Маємо позбутись збиткових непрофільних активів та направити ресурси на модернізацію річкового флоту", - йдеться у повідомленні.

Торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі 13 грудня 2024 року. Всі шість суховантажних суден (теплоходи Ізмаїл, Вилково, Рені, Віана ду Каштело, Кілія та Татарбунари) виставлено на продаж одним лотом.

"Судновласників безумовно більш цікавлять відремонтовані Вилково та Ізмаїл, з документами, готові до роботи. Проте важливо, щоб покупця знайшли також Татарбунари, Віана ду Каштело, Кілія та Рен», які вже багато років перебувають у відстої", - розповіли в компанії.

В УДП нагадали, що під час блокування портів Одеси уряд поставив завдання забезпечити вивезення агропродукції з дунайських портів. І за минулорічних фрахтових ставок відновлення морського флоту було вигідною інвестицією з коротким терміном окупності.

Але після зняття блокади з портів Одеси фрахтові ставки впали у декілька разів, і "подальша тенденція є невтішною". Бо, маючи два робочих судна, майже неможливо конкурувати з приватниками, які оперують сотнями одиниць різного флоту і працюють на різних ринках.

У компанії розповіли, що саме в сегменті вантажних річкових перевезень у пароплавства є перспективи розвитку.

Нагадаємо:

Суд Відня відмовив представникам РФ, які багато років вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство з будівель в центрі австрійської столиці.