Дунайське пароплавство не змогло продати свій морський флот: аналізують інші варіанти

Аукціон із продажу шести морських суден Українського дунайського пароплавства (УДП) не відбувся через відсутність учасників.

Про це пише профільне видання Ukrainian Shipping Magazine (USM) із посиланням на сайт держзакупівель.

УДП оголосило про аукціон на початку грудня та виставило шість кораблів одним лотом за 440 млн грн. У пароплавстві пояснювали, що тримати морський флот економічно невигідно.

З шести суховантажів лише два ("Вилково" та "Ізмаїл") відремонтовані і мають всі документи для початку роботи. Інші чотири – "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" – у неробочому стані й багато років перебувають у відстої.

"Покупці, напевно, вичікують ще більшого зниження цін. Ми вийшли з пропозицією реалізації морського флоту ще пів року тому. Через бюрократичну тяганину (не з вини підприємства) втратили час, та клієнтів, які цікавилися покупкою. Тепер маємо те, що маємо. Те, що перший аукціон не пройшов – не катастрофічно. Перший аукціон – це сигнал ринку, що УДП справді готове продавати. Адже було багато розмов, що нам не дозволять продаж чисто з політичних причин", – прокоментували підсумки аукціону в УДП виданню USM.

На питання, чи розглядає підприємство варіант продажу суден окремо, а не єдиним лотом, в УДП відповіли, що аналізують різні варіанти.

"Держава має отримати справедливу ціну за актив. Якщо наразі немає пропозицій, зачекаємо. Продавати нижче за балансову вартість ми точно не збираємося", — підсумували в УДП.

Нагадаємо:

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вирішило продати шість суховантажних суден як непрофільних активів.