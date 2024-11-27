“Ляпас путінському режиму”: Дунайське пароплавство виграло суд за майно в центрі Відня

Суд Відня відмовив представникам РФ, які багато років вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство з будівель в центрі австрійської столиці.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"Ми відстояли своє право використовувати будівлю та не поступилися майном перед РФ, на яке маємо право. Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови. Це гучний ляпас путінському режиму", – написав він.

Ще в 1975 році Посольство СРСР у Австрії придбало у центрі Відня будинок та земельну ділянку. Кошти за будівлю та землю сплатило Дунайське пароплавство, яке й використовувало придбане майно в своїй діяльності.

Через кілька років, поруч із старою спорудою, побудували ще одну, де розмістилось Головне агентство пароплавства в Австрії.

Після оголошення Україною незалежності, майно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР. На даний час ділянка і будівлі, розташовані у найдорожчому районі Відня оцінюються в десятки мільйонів євро.

У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували тим, що "нібито ексреспубліки відмовились від зовнішніх зобов’язань СРСР, відповідно єдиним спадкоємцем радянської імперії є Росія".

Ще до великої війни представники УДП програли кілька інстанцій. З 2022 року у боротьбу за майно включилася нова команда української держкомпанії. Згідно з рішенням суду майно залишається під контролем УДП.

"Це перша справа, коли європейський суд визнав Україну співвласником закордонного майна, а навкруги таких активів тисячі. Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших об'єктів нерухомого майна за кордоном, над якими Україна продовжує боротьбу за визнання права власності", – заявив Москаленко.

Нагадаємо:

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" відхилило пропозицію російської туристичної компанії передати їй у тайм-чартер пасажирський флот пароплавства.