Заволодіння десятками мільйонів "Укрзалізниці": до суду направили обвинувальний акт

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Про це у Телеграм повідомляє САП, а також НАБУ, детективи якого здійснювали досудове розслідування.

"Серед обвинувачених – керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи АТ "Укрзалізниця2 та бенефіціари приватного товариства", – говориться у повідомленні.

"У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ "Укрзалізниця", – зазначено у повідомленні.

Так, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця", що в подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

У подальшому підвладні керівнику організованої групи посадові особи АТ "Укрзалізниця" забезпечили перемогу в тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності.

"У результаті протягом двох років, включно до 2020 року, компанія-переможець тендеру постачала Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи та розпорядилися на власний розсуд учасники організованої групи", – говориться у повідомленні.

Крім цього, за аналогічних обставин керівник організованої групи забезпечив перемогу підконтрольних йому компаній у тендерах на закупівлю запасних частин до вантажних вагонів. У результаті, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 38,9 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн.

Раніше повідомлялося, що співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Також повідомлялося, що протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" та до державного бюджету від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи на УЗ.

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України очільниці компанії, яка незаконно перемогла у тендері.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі про зловживання на закупівлях дизпалива для "Укрзалізниці", що завдали перевізнику збитків у 103 млн гривень.