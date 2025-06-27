В "Укрзалізниці" викрили схему розкрадання мільйонів на закупівлях лінолеуму та фарби

Співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Про підозру повідомили:

особі, яку слідство вважає організатором злочину;

двом представникам підприємств-постачальників;

колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".

Слідство встановило, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених фірм.

Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.

Після того "Укрзалізниця" та підприємства-переможці укладали відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.

За даними ДБР, реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала "Укрзалізниці" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило підозру у розтраті майже 5 млн грн генеральному директору "Нижньодністровської ГЕС" (Чернівецька область) та двом його підлеглим.