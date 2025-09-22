Розкрадання в "Укрзалізниці" на 15 мільйонів гривень: детективи завершили слідство

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Рішення про завершення досудового розслідування ухвалив прокурор САП.

Йдеться про розслідування у справі стосовно 4 осіб, підозрюваних у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель будівельних матеріалів.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Серед підозрюваних особа, яку слідство вважає організатором злочину, два представники підприємств-постачальників та колишній заступник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", говориться у повідомленні.

"У 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб Укрзалізниці наперед визначених товариств. Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували", – говориться у повідомленні.

"У подальшому між АТ "Укрзалізниця" та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена", – повідомляє САП.

Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ "Укрзалізниця" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за даними слідства, у лютому – квітні 2023 року ці ж особи у такий спосіб намагалися заволодіти коштами на закупівлі фарб, але цьому завадило розслідування НАБУ і САП.

