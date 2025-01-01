САП та НАБУ домоглись екстрадиції підозрюваної у справі про корупцію на трансформаторах для УЗ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України очільниці компанії, яка незаконно перемогла у тендері.

Про це повідомляє пресслужба САП.

З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Тоді НАБУ викрили ексрадника Офісу президента та колишнього очільника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила.

НАБУ вказує, що він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з Росією.

САП спільно із НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії очільниці приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами.

Екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.