Харківська прокуратура хоче повернути державі укриття, якими заволодів бізнес

У Харкові прокуратура ініціювала повернення укриттів, що незаконно вибули з власності держави на користь приватних осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Мова йде про два сховища, розташовані у підвальному приміщенні нежитлової будівлі, площа кожного з них — понад 230 кв.м, місткість — 450 осіб. Вартість обох захисних споруд перевищує 13,4 млн гривень.

Встановлено, що під час процесу корпоратизації державного заводу ці укриття перейшли у власність новоствореного акціонерного товариства.

Однак за законом ці приміщення належать до об'єктів цивільної оборони, є обмеженими в обороті, а їх перехід у приватну власність прямо суперечить закону, зауважує прокуратура.

Міністерство економіки, як єдиний законний розпорядник цього майна, жодних рішень про його передачу приватним структурам не приймало, отже вибуття сховищ із власності держави є незаконним, зазначає прокуратура.

"Надалі через низку договорів купівлі-продажу та дарування сховища опинилися у володінні приватної особи. Як з'ясувалося, ланцюжок перепродажів та кінцевий перехід майна відбувалися всередині одного сімейного кола та між пов'язаними з ними бізнес-структурами", – говориться у повідомленні.

Прокуратура розповідає, що нинішня власниця отримала нерухомість разом із вбудованими укриттями у подарунок від своєї матері, яка перед цим придбала її у фірми-посередника.

"Одночасно члени цієї ж родини та підконтрольні їм компанії виступали засновниками і бенефіціарами первісного власника — акціонерного товариства, яке свого часу отримало майно з державної власності", – говориться у повідомленні.

З огляду на ці порушення керівник Слобідської окружної прокуратури міста Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до нинішньої власниці про витребування з чужого незаконного володіння захисних споруд цивільного захисту населення.

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