У забудовника ЖК "Авеню 42" на Теремках відсудили 28 мільйонів

Господарський суд Києва вирішив стягнути 28,41 млн грн пайової участі з ТОВ "Укринвест", яке є замовником будівництва ЖК "Авеню 42" на проспекті Академіка Глушкова 42 у Голосіївському районі столиці.

Про це свідчить рішення суду.

У 2010 році Київрада надала Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук (НАНУ) у постійне користування земельні ділянки загальною площею 10,05 га для експлуатації та обслуговування будівель і споруд за вище вказаною адресою.

У 2016 році інститут НАНУ надав ТОВ "Укринвест" цю землю під забудову.

Приватна компанія зобов`язалася оплатити пайову участь (внесок) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва у зв`язку із будівництвом.

У 2020 році Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) видала "Укринвест" (замовнику) дозвіл на будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами громадського, соціально побутового, торгівельного призначення та надземним паркінгом на проспекті Академіка Глушкова, 42.

У 2024 році прийнято в експлуатацію першу чергу житлового комплексу.

За даними прокуратури, "Укринвест", яке зводило ЖК "Авеню 42" загальною площею понад 250 тис. кв. м, не зверталось до Департаменту економіки та інвестицій КМДА із заявою про визначення розміру пайової участі і відповідно його не сплатило. Таким чином компанія ухилилась від плати пайового внеску та зберегла у себе кошти за рахунок територіальної громади Києва.

У прокуратурі також зазначили, що сплачувати пайову участь на розвиток інфраструктури міста мають замовники будівництва, у яких виник такий обов'язок до скасування цього платежу. Скасували платіж з 1 січня 2021 року.

В результаті суд стягнув з ТОВ "Укринвест" 25,31 млн грн пайового внеску, 2,34 млн грн інфляційних втрат та 763 тис. грн 3% річних.

ЖК "Авеню 42" побудувала KSM-Group. Засновником ТОВ "Укринвест" є Микола Копистира, а керівником – Ольга Черненко.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про стягнення з ТОВ "Юніон Девелопмент Груп" 6,19 млн грн пайової участі за будівництво житлового комплексу Resident Concept House у центрі Києва.