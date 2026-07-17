Майно ексочільниці податкової Чернігівщини стягнуть у дохід держави

Суд задовольнив позов прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів колишньої начальниці головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області Людмили Слотюк на загальну суму 8,5 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави активи на суму понад 8,5 млн грн, набуті начальником Головного управління ДПС у Чернігівській області Людмили Слотюк, її матір'ю та сином, повідомляє САП.

Позов мотивовано тим, що керівник Головного управління ДПС у Чернігівській області та її родичі упродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль "Volvo", квартиру та 4 машино-місця в житловому комплексі Києва.

Аналізом офіційних доходів і витрат сім'ї установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави", – говориться у повідомленні.

Рішенням ВАКС позов задоволено та стягнуто у дохід держави активи на загальну суму близько 8,5 млн грн.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК, ДБР та доказах, зібраних прокурором САП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати в колишньої начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області квартиру та автівку.