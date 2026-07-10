На Київщині за допомогою донорських коштів відновили 18 багатоповерхівок

У Київській області в межах напряму "Відбудова України" завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Останні шість будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 000 людей знову мають можливість жити у власних домівках", – зазначив міністр.

На реалізацію проєкту спрямували понад 860 млн грн, із яких понад 735 млн грн – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через UNITED24. Решту забезпечили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети.

За словами Кулеби, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 000 пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 000.

Також відновлено майже 1.7 тисячі із понад 2.1 тисячі пошкоджених багатоквартирних будинків.

"Дякую донорам платформи UNITED24, міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки.

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають ок