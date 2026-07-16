Відчуження будівлі МВС у центрі Києва: екскерівнику "Інформ-Ресурсів" оголосили вирок

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому директору ДП МВС України "Інформ-Ресурси": його визнано винуватим у зловживаннях під час відчуження приміщень будівлі у центрі Києва, що завдало держпідприємству збитків на 171 млн грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ексдиректора ДП МВС України "Інформ-Ресурси" його визнано винуватим у зловживаннях під час відчуження приміщень, що завдало державному підприємству збитків на 171 млн грн.

А також у заволодінні понад 16 млн грн державного підприємства, використанні підроблених документів, викраденні документів державного підприємства та незаконних діях із описаним майном.

Як встановлено розслідуванням, у серпні 2018 року директор ДП МВС України "Інформ-Ресурси" протиправно відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.

"Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов'язань, посадовець все ж продав державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об'єктів нерухомого майна", – говориться у повідомленні.

Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля.

Таким чином за 16 млн грн відчужено належні підприємству об'єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.

Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб.

Крім того з'ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вироком суду йому призначене покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна та штрафом.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов прокурора САП та стягнув з обвинуваченого на користь ДП МВС України "Інформ-Ресурси" 16,7 млн грн завданих збитків.

За вироком суду нерухоме майно та земельна ділянка в центрі м. Києва вартістю понад 187 млн грн, що були незаконно відчужені, повернуті у власність держави.

"Разом з тим суд виправдав колишнього заступника директора державного підприємства, обвинувачуваного у участі у виводі коштів із підприємства. Не погоджуючись з рішенням суду в цій частині прокурор оскаржить його в апеляційному порядку", – інформує САП.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ спільно з Фондом державного майна України повернули державі нерухомість державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси", яку незаконно продали у 2018 році.