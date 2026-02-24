"Запоріжжяобленерго" хоче побудувати додаткові укриття

"Запоріжжяобленерго" має потребу у додаткових 17 укриттях для ремонтних бригад та працівників адмінбудівель, але через брак фінансів звернулося за допомогою до центральних органів влади.

Про це пише Акцент.zp.ua.

Російські війська дедалі частіше завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, намагаючись зруйнувати системи життєзабезпечення. В умовах постійних атак єдиним реальним захистом для енергетиків залишаються укриття, зазначив керівник АТ "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За словами очільника компанії, практично щотижня фіксуються влучання по енергооб'єктах та пошкодження, спричинені обстрілами. Особливу небезпеку становлять повторні удари, які ворог завдає у момент, коли на місці працюють ремонтні бригади, а також фахівці ДСНС і Нацполіції.

"Наразі всі об'єкти, де постійно перебуває черговий персонал, обладнані захисними спорудами. Укриття компанія зводила власними силами та за власні кошти. Водночас загострення безпекової ситуації в регіоні змусило порушити питання про будівництво додаткових захисних споруд", – говориться у публікації.

Йдеться про необхідність облаштування 17 укриттів — як стаціонарних, так і мобільних. Вони потрібні як для ремонтних бригад, що працюють на необладнаних об'єктах, так і для працівників адміністративних будівель.

Окрема увага приділяється доступності укриттів для людей із пораненнями та обмеженими можливостями, зокрема демобілізованих захисників.

"Через значні витрати на відновлення мереж, пошкоджених обстрілами, фінансові можливості підприємства наразі обмежені. У зв'язку з цим керівництво компанії спільно з профспілкою звернулося до центральних органів влади", – пише Акцент.zp.ua.

За словами Стасевського, перші кроки у вирішенні питання вже зроблено — відбулася спільна робоча нарада за участю представників Міністерства енергетики та керівництва компанії, під час якої напрацювали подальший план дій.

