Колишніх топ-чиновників "Запоріжжяобленерго" оголосили в міжнародний розшук

Бюро економічної безпеки оголосило в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються закордоном.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Чиновників підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Нагадаємо:

В травні БЕБ спільно з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго" у службовій недбалості.

Слідством встановлено, що товариство отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електроенергії на території Запорізької області та мало укласти договори за новими умовами зі споживачами.

За даними БЕБ, в одному з укладених договорів службовці неправильно визначили клас напруги та, як наслідок, для розрахунку споживача застосовувався інший, занижений у 9 разів тариф на послуги з розподілу електроенергії.

За інформацією власних джерел ЕП, отримувачем енергії був завод абразивних матеріалів.

Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема, за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів.

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишнім гендиректору товариства та комерційному директору.