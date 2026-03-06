До кінця року Запоріжжю передадуть дві мобільні електропідстанції

До кінця року Запоріжжя має отримати дві мобільні електропідстанції, які допоможуть оперативно відновлювати електропостачання після ворожих атак.

Про це пише видання Акцент.zp.ua.

Як повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський, обладнання виготовляє енергетична компанія GE Vernova.

Наразі виробник уже завершив створення ключових елементів – інноваційних гібридних розподільних пристроїв 150 кВ HYpact, які будуть встановлені на мобільних підстанціях.

Контракт на виробництво та постачання обладнання було підписано у травні 2024 року за сприяння Міністерства енергетики України в межах міжурядової грантової угоди між Україною та Францією.

Проєкт передбачає постачання двох мобільних підстанцій разом із тралами та тягачами для їх транспортування.

За словами Стасевського, нове обладнання має компактну конструкцію та дозволяє використовувати різні конфігурації підключення. Виробництво інших компонентів підстанцій триває відповідно до графіка.

Мобільні підстанції мають стати пілотним проєктом для української енергосистеми.

У разі серйозних пошкоджень електромереж внаслідок обстрілів їх можна буде швидко розгорнути та підключити до мережі, щоб забезпечити тимчасове живлення споживачів на період відновлювальних робіт.

"Запоріжжяобленерго" стало першим оператором системи розподілу в Україні, який реалізує подібний проєкт у співпраці з міжнародним виробником, говориться у публікації.

"Енергетики очікують, що обидві мобільні підстанції будуть готові до використання до кінця року, що має посилити енергетичну стійкість прифронтового Запорізького регіону", – пише Акцент.zp.ua.

Нагадаємо:

"Запоріжжяобленерго" почало власне виробництво трансформаторів, що дозволило відновлювати електропостачання за години замість тижня.

Раніше повідомлялося, що обсяги відновлень електропостачання на Запоріжжі за місяць зросли у півтора раза. Якщо раніше у середньому відновлювали постачання електроенергії понад чотирьом тисячам родин на добу, то нині доводиться підключати вже по шість тисяч споживачів щодоби.

Раніше Європейська комісія провела одну зі своїх найбільших логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви.