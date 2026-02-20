"Запоріжжяобленерго" налагодило виробництво трансформаторів

"Запоріжжяобленерго" запустило власне виробництво трансформаторів, що дозволило відновлювати електропостачання за години замість тижня.

Про це АТ "Запоріжжяобленерго" повідомляє у Телеграм.

"Замість тижня – відновлюємо енергооб'єкти за добу, бо першими серед операторів системи розподілу України налагодили власне виробництво трансформаторів", – зазначив керівник компанії "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами, нові трансформаториповністю відповідають затвердженому в Україні ДСТУ 2105-92.

"Трансформатор – це "серце" багатьох енергооб'єктів. від маленьких ТП – до потужних підстанцій. На тлі щоденних обстрілів енергетичної інфраструктури нашого регіону не можемо покладатися лише на допомогу від іноземних партнерів та закупівлі – бо неможливо із точністю до доби передбачити, коли саме відбудуться ці процеси", – зазначив Стасевський.

Стасевський каже, що "Запоріжжяобленерго" фактично починало "з нуля".

Підприємство розробило технологічні карти виробничого процесу та експлуатаційно-конструкторську документацію. Для реалізації проєкту довелося відновлювати та модернізувати приміщення цехів та обладнання, аби налагодити належну виробничу базу.

Розпочавши виробництво минулого року, компанія вже виробила 16 силових трансформаторів різної потужності.

"Ми розробили цілісну технологію великовузлового збирання нових трансформаторів, пристосовану саме до наших виробничих потужностей та можливостей, а також їх модернізації, що значно підвищує якість та надійність роботи обладнання від промислових виробників", – говориться у повідомленні.

"Завдяки цьому сьогодні ми відновлюємо електропостачання максимально оперативно – подекуди за добу замість тижня – адже маємо вироблений власними силами запас обладнання та не залежимо від сторонніх факторів", – наголосив керівник підприємства.

Він додав, що зараз у роботі кілька десятків одиниць трансформаторів.

