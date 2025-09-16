"Запоріжжяобленерго" отримає 630 мільйонів на будівництво захисних споруд

"Запоріжжяобленерго" отримає 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"За результатами поїздки в регіон минулого тижня ухвалили на засіданні Уряду рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго"", – написала вона в Telegram.

Свириденко підкреслила, що це критично важливі об’єкти, які постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерійських обстрілів.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" повністю завершила будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, у першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.