"Запоріжжяобленерго" отримає 630 мільйонів на будівництво захисних споруд

Альона Кириченко — 16 вересня, 16:00
Запоріжжяобленерго отримає 630 мільйонів на будівництво захисних споруд
"Запоріжжяобленерго" отримає 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"За результатами поїздки в регіон минулого тижня ухвалили на засіданні Уряду рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд на підстанціях "Запоріжжяобленерго"", – написала вона в Telegram.

Свириденко підкреслила, що це критично важливі об’єкти, які постійно перебувають під прицілом російських ракетних і артилерійських обстрілів.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" повністю завершила будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, у першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

