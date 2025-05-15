Колишніх топ-менеджерів "Запоріжжяобленерго" підозрюють у завданні 730 мільйонів збитків державі

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго" у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що товариство отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електроенергії на території Запорізької області та мало укласти договори за новими умовами зі споживачами.

За даними БЕБ, в одному з укладених договорів службовці неправильно визначили клас напруги та, як наслідок, для розрахунку споживача застосовувався інший, занижений у 9 разів тариф на послуги з розподілу електроенергії.

За інформацією власних джерел ЕП, отримувачем енергії був завод абразивних матеріалів.

Таким чином, як повідомляє БЕБ, підозрювані порушили Правила роздрібного ринку електроенергії та інші положення постанов Нацкомісії регулювання електроенергетики України.

Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи.

Крім того, під час досудового розслідування, виявлено факт незаконного збирання та зберігання конфіденційної інформації про чинного на той час комерційного директора товариства. Для цих дій колишній генеральний директор залучив підлеглого, який проник до кабінету службовця та зробив фотознімки записника.

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишнім гендиректору товариства та комерційному директору.

"Будучи при посадах колишні керівники оформили відрядження за кордон і тепер переховуються від слідства", – повідомляють джерела.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет в приміщенні свиноферми. За інформацією власних джерел ЕП, контролювали виробництво родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ).