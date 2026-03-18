“Запоріжжяобленерго” розробило власний проєкт для швидкого відновлення підстанцій

"Запоріжжяобленерго" першим серед операторів системи розподілу в Україні впроваджує комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки (КРУЗ) 6–10 кВ, виготовлений за власним проєктом.

Про це повідомив керівник компанії Андрій Стасевський, пише профільне видання ExPro.

"Розроблений компанією КРУЗ являє собою повністю укомплектований модуль — металеву шафу, в якій заздалегідь змонтовано всі ключові елементи: вимикачі навантаження, роз'єднувачі, вакуумні вимикачі, трансформатори струму та напруги, а також системи управління, вимірювання і сигналізації, - розповів Стасевський.

Такий підхід дозволяє виконувати основну частину робіт ще на виробничих майданчиках. На підстанцію доставляється вже готовий до роботи модуль, монтаж і підключення якого займають лише одну добу.

У результаті терміни відновлення електропостачання скорочуються на тиждень-півтора порівняно з традиційними рішеннями. Крім того, конструкція КРУЗ забезпечує додатковий захист обладнання від зовнішніх впливів.

Ще однією перевагою є підвищення безпеки персоналу.

У компанії вже протестували нове рішення на практиці та планують виготовити кілька таких модулів наперед, щоб оперативно реагувати на можливі пошкодження енергетичної інфраструктури.

