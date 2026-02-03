У Запоріжжі розповіли про темпи відновлення енергетики після атак
Обсяги відновлень електропостачання на Запоріжжі за місяць зросли у півтора раза.
Про це пише Акцент.zp.ua.
Якщо раніше у середньому відновлювали постачання електроенергії понад чотирьом тисячам родин на добу, то нині доводиться підключати вже по шість тисяч споживачів щодоби, говориться у повідомленні.
Від початку повномасштабної війни фахівці Запоріжжяобленерго щодня, без вихідних, повертають електропостачання тисячам споживачів, які залишилися без світла через ворожі атаки, у середньому йдеться про понад 4 тисячі родин на добу, повідомив керівник підприємства Андрій Стасевський.
За його словами, лише за січень обсяги відновлень суттєво зросли.
"Минулого місяця нам доводилося підключати вже близько 6 тисяч споживачів щодоби", — зазначив він.
Стасевський зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі Запорізької області посилилися.Ситуацію ускладнюють і погодні умови.
Низькі температури додають труднощів під час ремонтів, однак енергетики продовжують працювати у посиленому режимі, адже стабільне електропостачання критично важливе для життєдіяльності регіону, говориться у повідомленні.
Попри постійні обстріли, мороз і фізичне виснаження, аварійні бригади не припиняють виїзди на пошкоджені об'єкти.
Нагадаємо:
Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.
Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.