У Запоріжжі розповіли про темпи відновлення енергетики після атак

Обсяги відновлень електропостачання на Запоріжжі за місяць зросли у півтора раза.

Якщо раніше у середньому відновлювали постачання електроенергії понад чотирьом тисячам родин на добу, то нині доводиться підключати вже по шість тисяч споживачів щодоби, говориться у повідомленні.

Від початку повномасштабної війни фахівці Запоріжжяобленерго щодня, без вихідних, повертають електропостачання тисячам споживачів, які залишилися без світла через ворожі атаки, у середньому йдеться про понад 4 тисячі родин на добу, повідомив керівник підприємства Андрій Стасевський.

За його словами, лише за січень обсяги відновлень суттєво зросли.

"Минулого місяця нам доводилося підключати вже близько 6 тисяч споживачів щодоби", — зазначив він.

Стасевський зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі Запорізької області посилилися.Ситуацію ускладнюють і погодні умови.

Низькі температури додають труднощів під час ремонтів, однак енергетики продовжують працювати у посиленому режимі, адже стабільне електропостачання критично важливе для життєдіяльності регіону, говориться у повідомленні.

Попри постійні обстріли, мороз і фізичне виснаження, аварійні бригади не припиняють виїзди на пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.