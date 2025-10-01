Запоріжжя за 4,5 мільйони гривень підключить модульне містечко до мереж

Підключення будинків модульного містечка до інженерних мереж та благоустрій території коштуватиме Запоріжжю у 4,5 мільйони гривень.

Про це пише "Суспільне.Запоріжжя".

"За попередніми розрахунками з бюджету Запорізької міської територіальної громади виділені кошти у розмірі 4 мільйони 500 тисяч гривень на підключення інженерних мереж до цих будинків", – повідомила начальниця відділу капітального ремонту департаменту з управління ЖКГ Анастасія Андронова.

"Проте ця сума не остаточна, вона буде уточнена за результатом експертного звіту", – додала вона.

Агенство ООН у справах біженців уклало угоду з Запорізької міською радою на створення у місті житлового простору – встановлення модульних будинків.

"Конструкції постачає міжнародна організація, а міська влада — опікується благоустроєм території та підключенням будинків до інженерних мереж", – говориться у публікації.

У модульних будинках планують розміщати людей з вразливих категорій населення. Процедура відбору людей, які зможуть проживати, нині затверджується виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

"Проте відповідно до положень угоди з ООН, є вразливі категорії населення, до яких відносяться вагітні жінки, особливий склад сім'ї", – повідомила Андронова.

"Нині на території, відведеній під модульне містечко, триває встановлення модульних будинків (вже встановлено 4, а загалом передбачено 25), проведення інженерних мереж та облаштування освітлення території", – говориться у повідомленні.

28 серпня 2025 року Запорізька міська рада повідомила, що у Запоріжжі стартувало будівництво житлового простору спільно з Агенством ООН у справах біженців. Повідомлялося, що позиціювала локацію, як таку, що містечко призначене для внутрішньопереміщених осіб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на на Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу". Школа розрахована на 200 учнів.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів

У Запорізькій ОВА повідомили, що перший тестовий відрізок антидронового тунелю на Запоріжжі показав ефективність, тепер продовжується будівництво десятків кілометрів.

У селі Ягідному на Чернігівщині вже відбудували 90% житла: 73 будинки, ще 13 – вже на завершальному етапі. Село стало відомим усьому світу через звірства російських окупантів.

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.