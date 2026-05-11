До місцевих бюджетів зросли надходження податків: скільки надійшло у січні-квітні
У січні-квітні платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це на 15,5% більше, ніж надходження минулого року.
Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
За її словами, головне джерело наповнень місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб. Офіційна зайнятість населення та легальні зарплати принесли громадам 104,7 млрд грн (+ 19,4%).
Інші джерела поповнення місцевих бюджетів:
єдиний податок – 31,4 млрд грн (+ 9,5%);
податок на майно – 20,8 млрд грн (+ 14,5%);
податок на прибуток підприємств – 12,3 млрд грн (+ 3,9%).
Вона підкреслила, що громади також збільшують свої доходи за рахунок інших джерел.
Зокрема:
туристичний збір – 112 млн грн (+ 13%),
плата за місця для паркування транспортних засобів – 73,5 млн грн (+12,3%).
Нагадаємо:
До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93,9 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС, – виконання плану становить 104,2%.