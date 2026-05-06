Ворог поцілив по промисловій інфраструктурі в Запорізькій області
Вранці 6 травня ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури в Запорізькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
За його словами, минулося без постраждалих.
Нагадаємо:
Близько 16:00 5 травня Федоров повідомив, що росіяни атакували КАБами кілька підприємств Запоріжжя, внаслідок чого загинули 12 людей.
До 43 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 травня, який забрав життя 12 людей.