Мінрозвитку розповіло про успіхи "експериментальної відбудови" Ягідного

У селі Ягідному на Чернігівщині вже відбудували 90% житла: 73 будинки, ще 13 – вже на завершальному етапі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Чотири будинки зводяться з нуля: на Космонавтів, 37 та Яблуневій, 24 вже зведені зовнішні й внутрішні стіни, встановлені вікна та забетонована підлога, зараз тривають покрівельні роботи. На Яблуневій, 25 та Космонавтів, 29 виконуються земляні роботи для влаштування фундаменту", – уточнив він.

"До кінця року ми завершимо відновлення житла для людей. У 2026-му громада отримає Центр розвитку і меморіал. Тут знову з’являються домівки, безпечні вулиці, простори для розвитку і місця пам’яті. Саме так відбудова повертає гідність громадам і дає людям впевненість у завтрашньому дні", – запевнив міністр.

"На місці зруйнованого клубу зводиться новий Центр розвитку громади. У ньому буде багатофункціональна зала для культурних подій і зустрічей, приміщення ФАПу, бібліотека та укриття. Навколо Центру облаштовується урбан-парк і парковка. Школа, де людей утримували у заручниках, стане меморіалом — там створюється простір памʼяті", – пообіцяв чиновник.

Село Ягідне на Чернігівщині стало відомим усьому світу через звірства російських окупантів. У березні 2022 року понад 370 мешканців насильно утримували у підвалі школи, десятеро людей загинули від задухи та нелюдських умов, нагадує Мінрозвитку.

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

"Через прогалини в умовах експерименту фактично випала відбудова села Мощун, а пізніше на паузу поставили відбудову Циркунів. Відповідно до умов, 2025 рік мав би стати завершальним у реалізації експерименту. Проте, за оцінками Служб відновлення, у щонайменше двох населених пунктах — Тростянці та Бородянці — завершити роботи вдасться не раніше 2026 року", – повідомила громадська організація.

Раніше повідомлялося, що уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами – для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України.

Раніше повідомлялося, що ркремі напрямки відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині наразі не фінансуються. Фінансування призупинено, адже це окрема графа видатків, як слід узгодити з міністерствами.

Раніше повідомлялося, що Полтавська область стала десятим регіоном, в якому місцева влада запровадила часткову компенсацію в рамках державної програми "єОселя". Місцеві програми компенсації також діють на Сумщині, Харківщині, Закарпатті, Одещині, Львівщині, Буковині, Миколаївщині, у містах Кривий Ріг та Тернопіль.