Податкова фіксує збільшення надходжень до місцевих бюджетів

У першому кварталі 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечує податок на доходи фізичних осіб – майже 76 млрд грн (+18,8 %), говориться у повідомленні.

Єдиний податок складає 21,8 млрд грн (+10,4 %), майнові податки – 14,6 млрд грн (+13,4 %), податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд грн (+3,6 %).

Зростання спостерігається і за окремими платежами, зазначає ДПС.

Так, надходження від туристичного збору збільшилися на 23,6 % і склали 82,2 млн грн. На 23,4 % більше громади отримали рентної плати за користування надрами – 250,6 млн грн.

Позитивну динаміку демонструють також збір за місця для паркування – 56,2 млн грн (+17,5 %) та екологічний податок – майже 400 млн грн (+4,8 %).

У березні до загального фонду держбюджету надійшло 169,4 млрд грн податків та зборів, які контролює Податкова служба. План виконано на 101,9%.

За даними Міністерства фінансів, у лютому до загального фонду державного бюджету України надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Зокрема, за підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 91 млрд грн.