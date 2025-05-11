Запасы титана в Украине могут составлять до 20% мировых - ученые

Запасы титана в Украине могут составлять до 20% мировых, и это делает ее одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

"Мы считаем так: если посчитать запасы, плюс - ресурсы, долю того, что недоразведано и не изучено, то это может быть и все 20% мировых запасов титана. Россияне всегда писали, что у нас 1%, что не является правдой. Правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже посредственного нашего", - сказала она.

Это делает Украину одним из ключевых игроков в добыче этого стратегического металла.

"Украина - одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан. Из европейских стран его добывает пока только Норвегия, и больше никто", - подчеркнула она.

По словам Ремезовой, титан имеет очень много областей применения, и в изделиях из титана добавленная стоимость очень высокая. Это военно-промышленный комплекс, это самолеты, современные корабли, это оружие. И вообще любое машиностроение нуждается в титане.

Если совместить добычу титана и лития, можно получить очень мощные аккумуляторы для гибридных авто. В некоторых местах залежи титана в Украине совпадают с залежами лития.

"Есть россыпи титана на Житомирщине, есть полоса вдоль Днепра, Украинская россыпная субпровинция. Также - в районе того же Приазовья. В меньшем количестве россыпи есть - на Харьковщине, Сумщине. Возможно, не такие привлекательные, но тоже когда-то могут быть использованы", - рассказала она.

"Кроме того, в титановых рудах содержатся скандий, ванадий. А скандий, между прочим, содержится в тех сплавах, которые используются американцами для производства самолетов F-16 и F-35. Для производства самолета его надо несколько сотен килограммов, чтобы сделать современные сплавы, потому что они дают устойчивость", - отметила Ремезова.

Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова сотрудничать с Европейским Союзом в вопросах урана, карбоната лития и титана.

"Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. Первое место в Европе по запасам урана. Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", - отметил он.