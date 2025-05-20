Чистий прибуток "Енергоатому" за квартал сягнув 12 мільярдів: в 9 разів більше, ніж за увесь 2024 рік

"НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці, народний депутат Олексій Кучеренко з посиланням на фінзвітність компанії.

"Крім цього сума нарахованої амортизації за перший квартал 2025 року склала 5,7 млрд грн. Таким чином сумарно до розподілу за перший квартал було сформовано майже 18 млрд грн", - розповів він.

Як вважає Кучеренко, із зазначених 18 млрд грн близько 3-4 млрд грн розподілено на капітальні інвестиції, а решта 14 млрд грн потребує окремого обґрунтування щодо їх розподілу.

"Тобто тільки за перший квартал 2025 року 14 млрд грн вже потребують обґрунтування щодо їх подальшого розподілу", – зазначив він.

Як нагадав голова ТСК, за підсумками 2024 року "Енергоатом" зафіксував 1,3 млрд грн чистого прибутку.

"Результатом роботи ТСК (надісланих запитів, проведених робочих слухань, засідань) стало те, що вже в процесі роботи комісії менеджмент енергетичних компаній став усвідомлювати ризиковість маніпуляцій з показниками фінансової звітності", - стверджує Кучеренко.

Нагадаємо:

У звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг стверджується, що діючий тариф на електроенергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для АТ "НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

"Енергоатом" заявив, що інформація про надприбутки компанії у розмірі 49 млрд грн через підвищення тарифу для населення є маніпулятивною.

Нещодавно видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію "Енергоатом" мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.

Згідно з аналізом, у 2024 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яке опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.

Пізніше "Енергоатом" заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є "маніпулятивним" та заснований на "викривлених фактах".